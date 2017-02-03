Оккупанты пытаются посеять панику среди жителей Донецка и готовят "эвакуацию"

В штабе АТО в связи с распространением некоторыми СМИ информации об обстрелах Донецка украинскими военными сообщили, что Вооруженные силы Украины ВСУ не ведут артиллерийских обстрелов населенных пунктов. Об этом говорится в заявлении штаба АТО на странице в Facebook.
"В связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами информации о якобы проведенных украинскими войсками обстрелами города Донецк Пресс-центр штаба АТО заявляет следующее. Указанная информация не соответствует действительности и является спланированной провокацией. Вооруженные Силы Украины не ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам", - подчеркнули в штабе АТО.
В сообщении говорится, что цель распространения таких слухов – "вызвать панику среди жителей Донецка и посеять недоверие местного населения к Вооруженным Силам Украины".
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона располагает информацией об эвакуации гражданских лиц в Донецке. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН в четверг, передает "Украинская правда".
"Есть информация об эвакуации гражданского населения в Донецке, которые мы считаем подготовкой к дальнейшим провокациям. То, как это произошло в августе 2008 года, когда Россия готовилась напасть на Грузию", - заявил Ельченко.
Он также призвал Россию прекратить поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе, перестать поставлять им оружие, а также соблюдать Минские договоренности.
Вечером 2 февраля жители Донецка в соцсетях сообщили о чрезвычайно мощном взрыве в районе Мотеля. Пользователи соцсетей пишут, что это мог взорваться склад боеприпасов боевиков.
Ранее сообщалось, что именно с окраин Донецка боевики, используя "Грады", обстреливают Авдеевку.
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