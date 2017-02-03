Россияне гонят "ДНРовцев" в атаку и выдвинули Захарченко ультиматум. Боевики подтвердили ранение Гиви

Российское военно-политическое руководство угрожает уволить главарей боевиков "ДНР" в случае утраты ними контроля над Ясиноватским плацдармом.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в пятницу 3 февраля.

"Военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно-оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий. Утром 3 февраля в Харцызске было проведено совещание с участием "главы ДНР" А. Захарченко, российских военных кураторов, а также представителей Минобороны и Генштаба Вооруженных сил РФ", - сообщает разведка.

Представитель России, по данным ГУР, в ультимативной форме предупредил "руководителей "ДНР" о том, что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих должностей.

Ранее со ссылкой на данные украинской разведки сообщалось, что российско-террористические войска на Донецком направлении укомплектованы личным составом лишь на 50%. разведка также сообщала, что 2 февраля 2017 года главарь боевиков-"ДНРовцев" Захарченко отдал распоряжение отправить на линию столкновения личный состав из состава подразделения личной охраны.

Между тем на информационных ресурсах коллаборационистов появилось сообщение, что боевика Михаила "Гиви" Толстых действительно ранили под Авдеевкой, передает "Цензор.НЕТ".

"Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, подтвердил информацию, что 1 февраля он получил ранения в боях в промзоне Авдеевки", - говорится на сайте.

Кроме того, террорист подтвердил, что четверо боевиков из его окружения были ликвидированы.

"За последние три дня я потерял четырех бойцов, лучших бойцов", - сказал он.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что по данным радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Добавим, что еще 31 января на подконтрольном боевикам информресурсе сообщили, что Гиви был ранен в боях в северной части Донецка.

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