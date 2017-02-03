Боевики обстреляли "Градами" тыловую Галициновку

Боевики ночью обстреляли из РСЗО "Град" Галициновку в Донецкой области, которая находится по меньшей мере в 15 километрах от линии разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения обостряется. Практически во всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию", - сказано в сообщении.

"На Донецком - противник обстрелял из РСЗО БМ-21"Град" Галициновку", - добавили в сообщении.

Как уточнил "Украинской правде" пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин, обстрел произошел ночью. Повреждений зданий и жертв не зафиксировано, добавил он.

На уточняющий вопрос о том, что Галициновка размещена уже в тылу, он отметил: "К сожалению, это не первый случай. На днях мы фиксировали ракеты и в Очеретиновом". Он напомнил, что боевики обстреливают территории "Градом" из оккупированного Донецка.

Согласно сообщению пресс-центра, боевики в пятницу, 3 февраля, также обстреляли из 152 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На Мариупольском направлении боевики также применили РСЗО БМ-21 "Град" по Талаковке, 120 и 82 миллиметровые минометы по Водяном, Новотроицком и Марьинке.

В свою очередь начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики в 5:30 обстреляли Сартану.

"Поврежденный ток агроцеха и частный дом. Пострадавших нет", - добавил он.

На Луганском по Новозвановке, по информации пресс-центра АТО, стреляла враждебная 152 миллиметровая артиллерия, а 120 и 82 миллиметровые минометы - по Попасной и Новозвановке.

Всего, по состоянию на 8.00 зафиксировано 24 обстрелы. К сожалению, двое наших военнослужащих погибли, один ранен.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям.

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