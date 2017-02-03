Эстония призвала ужесточить санкции против РФ в случае продолжения эскалации на украинском Донбассе

На заседании в пятницу 3 февраля Комиссия по иностранным делам эстонского парламента приняла решение ужесточить позицию против Российской Федерации в связи с обострившейся ситуацией на востоке Украины.
Об этом говорится в соответствующем решении парламентской комиссии, передает "Интерфакс-Украина".
"По единогласно одобренному предложению в позицию Эстонии на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 6 февраля, добавлен пункт о том, что Эстония осуждает эскалацию военной деятельности в Восточной Украине. Санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений. Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить", - сказано в решении.
Там также отмечается, что "Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма".
"Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине. Останутся ли санкции против России в силе, напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. К сожалению, мы видим резкое ухудшение ситуации. В результате обострившегося военного конфликта за последние дни погибли десятки человек, сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский Союз выразил полную поддержку Украине", - заявил председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
По мнению Комиссии, Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства, ее народ и правительство "четко выразили свое желание интегрироваться в ЕС".
"Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу соглашения об ассоциации", - отмечается в заявлении.
Эстония поддерживает стремления и успехи Украины в области государственной реформы и продолжает поддерживать Украину как в двустороннем порядке, так и через международные организации, говорится в решении Комиссии.
"Эстония также призывает Украину принимать решительные меры по борьбе с коррупцией, в том числе укреплять институты, созданные для борьбы с коррупцией, и реформировать судебную систему. Важную роль в проведении реформ сыграло активное и компетентное украинское гражданское общество. Эстония призывает правительство Украины и в дальнейшем тесно сотрудничать с гражданским обществом", - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждалась эскалация на Донбассе, представители стран Европы призвали Россию перестать вооружать боевиков и начать выполнять Минские договоренности. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко подчеркнул, что эскалация конфликта на востоке Украины и искусственное создание гуманитарной катастрофы является военным преступлением, доказательства по которому Украина намерена передать в Международный суд.
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