История значительно влияет на польско-украинские отношения - Дуда

Историческое прошлое в значительной степени влияет на польско-украинские отношения. Польша вместе с Украиной готова чествовать многих украинских героев, но не согласна на прославление тех, кого считает преступниками. Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Мы имеем право твердо требовать, чтобы была показана историческая правда, а историческая правда означает абсолютный запрет на прославление тех, кто был убийцами", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что Украина имеет свои проблемы с формированием национального сознания. По словам польского президента, в Украине есть свои герои, которых Польша также признает героями.

"Это те, кто сегодня погибает на востоке Украины, защищая суверенную, независимую и свободную Украину. Это те, кто погиб, как Небесная Сотня. И это герои, которых мы готовы чествовать вместе с вами (украинцами – ред.) – герои борьбы за суверенную Украину, которая будет действительно свободной и независимой от чужих влияний", - заявил Дуда.

Президент Польши отметил, что он, в частности, просил украинского коллегу Петра Порошенко изменить закон, принятый в апреле 2015 года, которым ОУН и УПА признаются формациями, которые боролись за независимость Украины и которые наделяются соответствующими почестями.

"Эти вопросы в значительной мере влияют на польско-украинские отношения. Они не будут хорошими, пока эти дела не будут решены", - констатировал Дуда.

По его словам, во взаимоотношениях между государствами стоит искать и чествовать героев. Дуда отметил, что в прошлом году польский парламент установил новую награду "Восточный крест", которым будут награждаться иностранцы, которые помогали полякам, преследуемым за свою национальность на протяжении 1917-1991 годов.

Дуда также выразил ожидание, что во время ближайшего форума историков обеих стран будет основан "Институт добрососедства", его задачей будет поиск и чествование лиц, которые во время трагических событий спасали людей других национальностей.

Отметим, что лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории - в частности, роли Украинской повстанческой армии (УПА). По мнению Качиньского, будущее украинско-польских отношений зависит от того, каким будет отношение к истории в Украине.

В Польше ОУН и УПА считают непосредственно ответственными за убийства поляков на Волыни в 1943-1944 годах, в результате чего жизни лишились, по польским данным, десятки тысяч поляков.

Напомним, 8 сентября 2016 года народные депутаты приняли заявление Верховной Рады Украины "В связи с принятием Сенатом и Сеймом Республики Польша постановлений от 7 июля 2016 года и 22 июля 2016 года об оценке польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны".

Украинские парламентарии назвали принятие решения польским Сеймом и Сенатом относительно Волынской трагедии политизированием украинско-польских исторических страниц и заявили, что необходимо с надлежащим уважением и одинаковой обеспокоенностью почтить память всех жертв на территории обоих держав.

Народные депутаты призвали историков вести профессиональный диалог с целью раскрытия всех до сих пор не выясненных фактов и обстоятельств истории на основе достоверных архивных материалов, оставляя пространство для каждой стороны интерпретировать исторические факты, а политиков Украины и Польши - прекратить инструментализировать историческую науку ради достижения временных политических выгод.

Позднее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил о поддержке работы историков, направленной на примирение между украинским и польским народами.

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