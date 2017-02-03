АП: референдум о вступлении в НАТО можно проводить только после достижения всех стандартов

Решение о референдуме по вопросу вступления в НАТО и дата его проведения будут зависеть от выполнения Украиной условий и критериев для вступления в организацию, разъясняет заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех условий. И ключевое условие – это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал он на брифинге в пятницу, 3 февраля, в Киеве.

Вместе с тем Елисеев отметил, что в недавнем интервью немецкому изданию президент Украины Петр Порошенко подтвердил уже известную позицию о том, что решающее слово вступлении Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу.

"Именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины относительно перспективы референдума о НАТО немецкому изданию", - добавил замглавы администрации президента.

Как сообщалось, на днях Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО.

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