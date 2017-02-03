 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

АП: референдум о вступлении в НАТО можно проводить только после достижения всех стандартов
время публикации: 14:13
последнее обновление: 14:13
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

АП: референдум о вступлении в НАТО можно проводить только после достижения всех стандартов

Решение о референдуме по вопросу вступления в НАТО и дата его проведения будут зависеть от выполнения Украиной условий и критериев для вступления в организацию, разъясняет заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".

"Для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех условий. И ключевое условие – это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал он на брифинге в пятницу, 3 февраля, в Киеве.

Вместе с тем Елисеев отметил, что в недавнем интервью немецкому изданию президент Украины Петр Порошенко подтвердил уже известную позицию о том, что решающее слово вступлении Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу.

"Именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины относительно перспективы референдума о НАТО немецкому изданию", - добавил замглавы администрации президента.

Как сообщалось, на днях Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО.

facebook

Cсылки по теме:

США согласны, что с Россией следует говорить с позиции силы, - Столтенберг
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2017 г.

В Словакии открыли мини-штаб развертывания сил НАТО
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.

Историческое заседание СНБО: Порошенко обещает референдум по НАТО после реформ. Столтенберг: мы вам поможем
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2015 г.

JMTG-U: на Яворовский полигон прибыли три сотни военных НАТО
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.

НАТО опровергает сообщение СМИ о заморозке переговоров с Украиной
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.

Опрос: большинство украинцев поддерживают вступление в Евросоюз
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.

В НАТО заявляют, что Украина ещё не готова к членству в Альянсе и должна снять пошлины с военной помощи
// NEWSru.ua // Украина // 27 мая 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 15:30
 В Крыму "суд" продлил арест украинскому активисту Балуху до 4 марта
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 15:30

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017