АП: референдум о вступлении в НАТО можно проводить только после достижения всех стандартов

Решение о референдуме по вопросу вступления в НАТО и дата его проведения будут зависеть от выполнения Украиной условий и критериев для вступления в организацию, разъясняет заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев, передает "Интерфакс-Украина".
"Для того, чтобы состоялся референдум, нужны определенные условия. И, конечно, решение и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения всех условий. И ключевое условие – это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - сказал он на брифинге в пятницу, 3 февраля, в Киеве.
Вместе с тем Елисеев отметил, что в недавнем интервью немецкому изданию президент Украины Петр Порошенко подтвердил уже известную позицию о том, что решающее слово вступлении Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу.
"Именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который дал президент Украины относительно перспективы референдума о НАТО немецкому изданию", - добавил замглавы администрации президента.
Как сообщалось, на днях Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о готовности провести референдум о перспективах членства Украины в НАТО.
|
Cсылки по теме:
США согласны, что с Россией следует говорить с позиции силы, - Столтенберг
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2017 г.
В Словакии открыли мини-штаб развертывания сил НАТО
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.
Историческое заседание СНБО: Порошенко обещает референдум по НАТО после реформ. Столтенберг: мы вам поможем
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2015 г.
JMTG-U: на Яворовский полигон прибыли три сотни военных НАТО
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.
НАТО опровергает сообщение СМИ о заморозке переговоров с Украиной
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.
Опрос: большинство украинцев поддерживают вступление в Евросоюз
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2016 г.
В НАТО заявляют, что Украина ещё не готова к членству в Альянсе и должна снять пошлины с военной помощи
// NEWSru.ua // Украина // 27 мая 2015 г.