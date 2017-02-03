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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Директора департамента НБУ поймали на взятке
время публикации: 11:15
последнее обновление: 11:57
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Генпрокуратура уличила директора департамента платежных систем Национального банка Украины и трех его сообщников при получении 25 тысяч долларов взятки

Генпрокуратура уличила директора департамента платежных систем Национального банка Украины и трех его сообщников при получении 25 тысяч долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, это была лишь последняя часть взятки. Председателя департамента задержали 2 февраля во время получения денег. Вместе с ним в схеме участвовали трое сообщников, которые выступали в роли посредников. Один из указанных лиц является гражданином Азербайджана.

Сообщается, что руководитель департамента через посредников требовал от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму 35 000 долларов в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы "Платисервис" и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства.

Задержанному и его сообщникам сообщено о подозрении. Решается вопрос об аресте задержанных.

По данным, которые содержатся на сайте НБУ, директором департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка является Сергей Шацкий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал электронную петицию об отмене денежного залога для коррупционеров.

Согласно информации Transparency International, в Индексе восприятия коррупции Украина по уровню коррупции поравнялась с Россией и Ираном.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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