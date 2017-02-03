 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Взрыв в оккупированном Донецке оказался детонацией грузовика с боеприпасами ОРДО. В Кремле надеются, что их "хватит"
время публикации: 20:29
последнее обновление: 21:25
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Взрыв на Мотеле в оккупированном Донецке оказался детонацией грузовика с боеприпасами ОРДО
Взрыв на Мотеле в оккупированном Донецке оказался детонацией грузовика с боеприпасами ОРДО
Взрыв на Мотеле в оккупированном Донецке оказался детонацией грузовика с боеприпасами ОРДО

Вчерашний огромный взрыв на Мотеле в оккупированном российско-террористическими войсками Донецке был вызван не ответным огнем украинской артиллерии ("прилетом"), а "детонацией "ДНРовского" грузовика с боеприпасами", пишет у себя на Facebook журналист Денис Казанский.

У Путина надеются, что захватчикам "хватит" боеприпасов для обстрелов на Донбассе

"Этот инцидент унес жизнь как минимум одного гражданского. Еще несколько получили серьезные ранения. И это чудо, что отделались так. Перекресток оживленный, от такого взрыва там могло погибнуть 20-30 человек.

Боевики попытались выдать взрыв за обстрел Донецка "Точкой-У" или РСЗО "Ураган", но это вранье быстро вскрылось", - сказано в сообщении.

Как отмечает Казанский, на многочисленных снимках и видео с места событий видны останки грузовика - обломки моста, вырванный двигатель и прочее.

"Машину просто разорвало на ошметки. Никакой снаряд не способен на такое", - утверждает он.

Кроме того, на снимках заметны вырванные с корнем тополя, поваленные бетонные столбы, а также поврежденные рекламные щиты, стены торговых павильйонов и здания общежития.

Детальный авторский анализ этой ситуации Казанский приводит в своем блоге.

К тому же на месте взрыва в Донецке в районе Мотеля во время видеосъемки, камера зафиксировала, как боевики с черты города ведут огонь из "Градов".

"Россиянам нужно больше жертв среди мирного населения. Цинично вызывают "ответку" по гражданским. Чем больше погибнет - тем для них лучше. Завтра всем в очередной раз расскажут, как вероломные каратели без всякого повода обстреливают дома простых дончан", - прокомментировал Казанский.

Напомним, 3 февраля Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные телефонные разговоры бывшего "председателя" фейкового "народного совета "ДНР" Андрея Пургина и "депутата" этого не существующего "представительского органа" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка.

У Путина надеются, что захватчикам "хватит" боеприпасов для обстрелов на Донбассе

В Кремле рассчитывают, что российским боевикам на Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий против украинской армии. Об этом, как сообщает УНИАН, журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов (у оккупантов - ред.). Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда у "ополченцев" закончатся боеприпасы.

При этом он подчеркнул, что Россия якобы не участвует в данном вооруженном конфликте, а какие-либо действия может предпринимать только на "политико-дипломатическом фронте".

facebook

Cсылки по теме:

Зафиксированы наибольшее за последний год обстрелы украинских позиций - Турчинов
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Штаб АТО расказал о потерях за сутки. На мариупольском направлении – обострение масштаба 2014 года
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Жебривский: российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для ремонта ЛЭП под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Украина пообещала в СБ ООН подать на РФ в Международный суд. Европа призвала прекратить огонь на Донбассе
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Террористы обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, перебили газопровод и теплотрассу, есть жертвы
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:18
 Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017