Взрыв в оккупированном Донецке оказался детонацией грузовика с боеприпасами ОРДО. В Кремле надеются, что их "хватит"

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Вчерашний огромный взрыв на Мотеле в оккупированном российско-террористическими войсками Донецке был вызван не ответным огнем украинской артиллерии ("прилетом"), а "детонацией "ДНРовского" грузовика с боеприпасами", пишет у себя на Facebook журналист Денис Казанский.
У Путина надеются, что захватчикам "хватит" боеприпасов для обстрелов на Донбассе
"Этот инцидент унес жизнь как минимум одного гражданского. Еще несколько получили серьезные ранения. И это чудо, что отделались так. Перекресток оживленный, от такого взрыва там могло погибнуть 20-30 человек.
Боевики попытались выдать взрыв за обстрел Донецка "Точкой-У" или РСЗО "Ураган", но это вранье быстро вскрылось", - сказано в сообщении.
Как отмечает Казанский, на многочисленных снимках и видео с места событий видны останки грузовика - обломки моста, вырванный двигатель и прочее.
"Машину просто разорвало на ошметки. Никакой снаряд не способен на такое", - утверждает он.
Кроме того, на снимках заметны вырванные с корнем тополя, поваленные бетонные столбы, а также поврежденные рекламные щиты, стены торговых павильйонов и здания общежития.
Детальный авторский анализ этой ситуации Казанский приводит в своем блоге.
К тому же на месте взрыва в Донецке в районе Мотеля во время видеосъемки, камера зафиксировала, как боевики с черты города ведут огонь из "Градов".
"Россиянам нужно больше жертв среди мирного населения. Цинично вызывают "ответку" по гражданским. Чем больше погибнет - тем для них лучше. Завтра всем в очередной раз расскажут, как вероломные каратели без всякого повода обстреливают дома простых дончан", - прокомментировал Казанский.
Напомним, 3 февраля Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные телефонные разговоры бывшего "председателя" фейкового "народного совета "ДНР" Андрея Пургина и "депутата" этого не существующего "представительского органа" Татьяны Дворядкиной, которые подтверждают, что обстрелы боевиками украинских территорий велись из жилых кварталов оккупированного Донецка.
У Путина надеются, что захватчикам "хватит" боеприпасов для обстрелов на Донбассе
В Кремле рассчитывают, что российским боевикам на Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий против украинской армии. Об этом, как сообщает УНИАН, журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов (у оккупантов - ред.). Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда у "ополченцев" закончатся боеприпасы.
При этом он подчеркнул, что Россия якобы не участвует в данном вооруженном конфликте, а какие-либо действия может предпринимать только на "политико-дипломатическом фронте".
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