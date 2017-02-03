В Днипре прооперировали раненного в Авдеевке британского фотографа, медики надеются на восстановление зрения

Британскому фотожурналисту Кристоферу Нанну (Christopher Nunn), получившему ранение обоих глаз в результате обстрела Авдеевки, провели операцию, медики надеются на восстановление зрения.

Как сообщает сайт Минобороны Украины со ссылкой на главного врача Днепропетровской областной больницы им. И.Мечникова Сергея Рыженко, раненный в результате обстрела Авдеевки британский фотожурналист Нанн был доставлен в состоянии средней тяжести. После необходимых обследований его перевели в специализированную клиническую офтальмологическую больницу.

Обследовав раненого, врачи-офтальмологи установили, что в результате осколочного ранения пациент получил множественные поражения обоих глаз. После консультаций с главным офтальмологом Вооруженных сил Украины было принято решение о срочном операционном вмешательстве.

По словам директора Днепропетровской областной специализированной клинической офтальмологической больницы доктора медицинских наук Валерия Сердюка, в течение 4 часов лучшие хирурги боролись за спасение зрения пострадавшему.

"После проведенной операции у нас появилась надежда, что Кристофер будет видеть на оба глаза. Но это будет длительный лечебно-реабилитационный процесс", - отметил Сердюк.

Как сообщалось, 2 февраля британский фотограф Нанн и подполковник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин пострадали в результате обстрела боевиками Авдеевки. Фотографа с травмой глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.Мечникова в Днипро.

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