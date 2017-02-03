 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 3 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Днипре прооперировали раненного в Авдеевке британского фотографа, медики надеются на восстановление зрения
время публикации: 20:01
последнее обновление: 20:21
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Британскому фотожурналисту Кристоферу Нанну (Christopher Nunn), получившему ранение обоих глаз в результате обстрела Авдеевки, провели операцию, медики надеются на восстановление зрения

Британскому фотожурналисту Кристоферу Нанну (Christopher Nunn), получившему ранение обоих глаз в результате обстрела Авдеевки, провели операцию, медики надеются на восстановление зрения.

Как сообщает сайт Минобороны Украины со ссылкой на главного врача Днепропетровской областной больницы им. И.Мечникова Сергея Рыженко, раненный в результате обстрела Авдеевки британский фотожурналист Нанн был доставлен в состоянии средней тяжести. После необходимых обследований его перевели в специализированную клиническую офтальмологическую больницу.

Обследовав раненого, врачи-офтальмологи установили, что в результате осколочного ранения пациент получил множественные поражения обоих глаз. После консультаций с главным офтальмологом Вооруженных сил Украины было принято решение о срочном операционном вмешательстве.

По словам директора Днепропетровской областной специализированной клинической офтальмологической больницы доктора медицинских наук Валерия Сердюка, в течение 4 часов лучшие хирурги боролись за спасение зрения пострадавшему.

"После проведенной операции у нас появилась надежда, что Кристофер будет видеть на оба глаза. Но это будет длительный лечебно-реабилитационный процесс", - отметил Сердюк.

Как сообщалось, 2 февраля британский фотограф Нанн и подполковник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин пострадали в результате обстрела боевиками Авдеевки. Фотографа с травмой глаза эвакуировали в 66 военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.Мечникова в Днипро.

facebook

Cсылки по теме:

В День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов работники СМИ попали под вражеский миномётный обстрел
// NEWSru.ua // Украина // 2 ноября 2016 г.

В "серой зоне" возле Новотроицкого взорвали два автомобиля: четверо погибших
// NEWSru.ua // Украина // 27 апреля 2016 г.

В школе Зайцево вместо учеников - боевики, а сенсация у оккупантов не получилась, - отчёты ОБСЕ
// NEWSru.ua // Украина // 11 декабря 2015 г.

Российские журналисты выложили видео, где они поощряют боевиков во время обстрела Дебальцево
// NEWSru.ua // Украина // 16 февраля 2015 г.

Итальянский журналист погиб в результате миномётного обстрела со стороны террористов. АТО будет продолжено - Ярема
// NEWSru.ua // Украина // 25 мая 2014 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:18
 Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:18

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017