В Авдеевке обстрелами разрушено 28 домов. Энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявляет, что бригады пиротехников и энергетиков ожидают разрешения на начало ремонтных работ на месте разрыва линии электропередач в "серой зоне" возле Авдеевки Донецкой области, передает "Интерфакс-Украина".

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"Пиротехнические подразделения ГСЧС, бригады энергетиков находятся непосредственно возле серой зоны, ожидают разрешения на проведение работ", - сказал глава ГСЧС в ходе заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в Авдеевке в пятницу, 3 февраля, в Киеве.

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко отметил, что питьевая вода в Авдеевке поступает в жилые помещения дважды в сутки и организован подвоз технической и питьевой воды, раздача пайков.

"Непосредственно на сегодняшний день осуществляются организационные меры, чтобы начать восстановительные работы по индивидуальному сектору и по многоэтажным домам, в которые вчера попал снаряд", - сказал вице-премьер.

Зубко, отметил, что температуру энергоносителя в системе отопления города удалось поднять до 60 С.

Он добавил, что необходимые для проведения ремонтных работ строительные материалы уже на пути в Авдеевку из 11 областей.

"За эти дни было разрушено 28 домов жилого сектора, а также вчера вечером во время обстрела, как палаточного городка, а также второй школы, которая находится рядом с палаточным городком, где был центр по принятию гуманитарной помощи, были пострадавшие лица", - сказал Зубко.

По его словам, сейчас "проводятся мероприятия для начала восстановительных работ по индивидуальному сектору и по многоэтажным двум домам, в которые вчера попал снаряд".

Зубко добавил, что стройматериалы направляются из 11 областей Украины.

Отметим, сегодня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в очередной раз предоставила письменные гарантии прекращения огня для ремонта ЛЭП под Авдеевкой.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

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