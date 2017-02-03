Жебривский: российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для ремонта ЛЭП под Авдеевкой

Российская сторона в Совместном центре контроля и координации, где работают команда украинских и команда российских военных (СЦКК), предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой. Бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду для восстановления ЛЭП. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", - рассказал он.

Как рассказал Павел Жебривский, в Авдеевке работают патрули полиции для фиксации повреждений и выявления пострадавших в результате ночного обстрела.

"О жертвах вчерашнего обстрела Авдеевки, по состоянию на 08:00 информация такова: двое погибших - местная жительница и военнослужащий ГСЧС, трое раненных - офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и отказалась от госпитализации. Раненным оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Жебривский.

"После ночного обстрела Авдеевки по городу работают патрули полиции, чтобы выяснить возможные повреждения и выявить возможные ранения среди жителей города. Автопатрули полиции также выехали на Старую Авдеевку. Отряды Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины выехали на помощь жителям сел Опытное, Водяное, Пески", - добавил Жебривский.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января.

После обеда 1 февраля Донецкая ВГА сообщила об установлении в Авдеевке режима тишины до 17.00. Однако, около 15.30 боевики нарушили режим тишины и обстреляли ремонтную бригаду. Авдеевка пока остается без электроснабжения. По данным полиции, в течение 1 февраля в Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина, трое мужчин ранены, 52 здания были частично или полностью разрушены.

Вечером 2 февраля террористы продолжили обстрелы по пунктам раздачи гуманитарной помощи, в результате чего погибли сотрудник ГСЧС и жительница Авдеевки.

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