Аэропорт "Борисполь" из-за непогоды предупреждает о возможных изменениях в расписании

Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 3 февраля, говорится на странице аэропорта в Facebook.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и переохлажденного дождя возможны изменения в расписании рейсов аэропорта Борисполь. Пожалуйста, внимательно следите за информацией на онлайн-табло", - говорится в сообщении.

По данным табло можно также ознакомиться в интернете по ссылке.

В Винницкой области массово отменяют рейсы автобусов междугороднего сообщения, сообщает Укринформ.

Так, по состоянию на 11.30 согласно оперативным данным диспетчерской службы автостанции Винница-1", отменены 34 рейса, которые должны были выйти на маршруты, в основном – в юго-восточном направлении.

С автостанции "Винница-2" не выйдут в рейс 15 автобусов, с автовокзала "Винница-3" отменены пока только 2 рейса.

Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал весну через 6 недель.

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