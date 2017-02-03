Аэропорт "Борисполь" из-за непогоды предупреждает о возможных изменениях в расписании

Аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 3 февраля, говорится на странице аэропорта в Facebook.
"Из-за неблагоприятных погодных условий и переохлажденного дождя возможны изменения в расписании рейсов аэропорта Борисполь. Пожалуйста, внимательно следите за информацией на онлайн-табло", - говорится в сообщении.
По данным табло можно также ознакомиться в интернете по ссылке.
В Винницкой области массово отменяют рейсы автобусов междугороднего сообщения, сообщает Укринформ.
Так, по состоянию на 11.30 согласно оперативным данным диспетчерской службы автостанции Винница-1", отменены 34 рейса, которые должны были выйти на маршруты, в основном – в юго-восточном направлении.
С автостанции "Винница-2" не выйдут в рейс 15 автобусов, с автовокзала "Винница-3" отменены пока только 2 рейса.
Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал весну через 6 недель.
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