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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 2 января 2017 г.
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На украинско-венгерской границе начал работать первый совместный контактный пункт "Захонь"
время публикации: 17:58
последнее обновление: 18:01
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На украинско-венгерской границе начал работать первый совместный контактный пункт "Захонь"

С 1 января в тестовом режиме начал работать совместный контактный пункт "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса – Захонь" на венгерской стороне границы Украины с Венгрией. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В рамках выполнения плана мероприятий по реализации концепции интегрированного управления границами и сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы Украины и полицией Венгрии с 1 января 2017 года в тестовом режиме начато функционирование совместного контактного пункта "Захонь" в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса - Захонь" на венгерской стороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди основных задач, которые будет выполнять данный центр, является информационное взаимодействие и обмен сообщениями между пограничниками обеих стран, а также обеспечение координации действий при проведении совместных мероприятий по охране украинско-венгерского участка границы.

В ведомстве отметили, что в настоящее время контактный центр около 3 недель будет функционировать в тестовом режиме, а впоследствии планируется запустить полноценную работу первого такого контактного пункта в Закарпатском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинско-венгерской границе построят новый пункт пропуска "Дыйда – Берегдароц", который соединит венгерский автобан М-3 и трассу "Чоп – Киев".

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Понедельник, 2 января 2017 г.  
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