В Кременчуге из-за пожара погибли два человека, в Житомирской области - полуторагодовалый мальчик

В Кременчуге в результате пожара в пятиэтажном доме погибли два человека.

Как сообщили в Кременчугском отделе полиции Полтавской области, сообщение о пожаре поступило на линию "102" около 8 часов утра 2 января.

В Житомирской области во время пожара погиб полуторагодовалый мальчик

В Запорожье загорелся банный комплекс, никто не пострадал



Спасатели эвакуировали жильцов одного подъезда пятиэтажки. В квартире на четвертом этаже во время тушения пожара обнаружено тело 92-летней женщины. Согласно предварительным данным, пенсионерка покончила жизнь самоубийством через повешение.

"Этажом выше в собственной квартире без признаков жизни обнаружено тело 32-летнего мужчины. Предварительная причины смерти - отравление угарным газом вследствие пожара", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства и причины пожара выясняются.

В Житомирской области во время пожара погиб полуторагодовалый мальчик



В Житомирской области во время пожара погиб полуторагодовалый мальчик. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, 1 января в 22:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме, в селе Добрынь Хорошевского района.

"Как выяснилось, хозяйка дома вечером задремала. Проснувшись от едкого запаха дыма, она начала искать своих малолетних детей. Найдя трехлетнюю дочь, перепуганная мать побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Она оставила ребенка под присмотром и вернулась в свой дом за своим полуторагодовалым сыном. Женщина быстро отыскала малыша и начала оказывать ему помощь. Однако спасти жизнь мальчику не удалось. Медики, прибывшие к месту происшествия, констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

По прибытии спасателей дом общей площадью 60 кв. м. уже полностью был охвачен пламенем. Силами бойцов ГСЧС в 23:07 пожар удалось локализовать, а в 00:30 – ликвидировать.

В результате возгорания огнем уничтожена кровля, перекрытие и стены дома. Причину пожара устанавливают специалисты.

В Запорожье загорелся банный комплекс, никто не пострадал



В Запорожье 1 января произошел пожар в двухэтажном банном комплексе. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сообщение о пожаре на улице Рекордной Вознесеновского района Запорожья поступило в 17:49.

Выяснилось, что на первом этаже в подсобном помещении горят хозяйственные вещи, а помещения I и II этажей сильно задымлены, что угрожало жизни и здоровью людей. На тот момент в помещении бани находились 27 посетителей и два человека обслуживающего персонала.

Спасатели совместно с администрацией эвакуировали из помещений первого этажа 16 посетителей.

Из-за сильной задымленности помещений на втором этаже заблокированными от выходов остались 11 человек. Их эвакуировали при помощи выдвижной лестницы. В 18:15 спасатели локализовали пожар, а в 18:20 полностью ликвидировали горение.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия начато расследование.

Отметим, в результате пожаров в Украине ежегодно погибают почти 2000 человек.

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