В городах Украины 1 января прошли факельные шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры

В Киеве более тысячи сторонников политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода", Организации украинских националистов (ОУН) после факельного шествия по центральным улицам столицы провели народное вече по случаю 108-й годовщины со дня рождения проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В Одессе во время факельного шествия произошла стычка

В Житомире состоялись факельное шествие и торжественное вече



Как передает УНИАН, организаторы акции призвали участников шествия потухшие факелы отнести к автомобилю, который сопровождал шествие.

"Степан Бандера - это пример того, как украинцы должны бороться за свою нацию", - заявил депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко.

"В то время, когда практически безнадежной была борьба, собственным примером Степан Бандера вдохновлял миллионы украинцев и вдохновляет сегодня на священную борьбу с нашим извечным врагом - москалем", - отметил Мирошниченко.

Во время вече участники собрания почтили память всех своих собратьев из числа представителей партии "Свобода", погибших на войне на Донбассе. Участники вече настаивают, что события на Донбассе необходимо называть российско-украинской войной. После оглашения фамилий павших украинцев, толпа начала скандировать "Герои не умирают, умирают враги!".

Также Мирошниченко обратил внимание, что "нет пока празднования на государственном уровне, но шаг за шагом мы отвоевываем сознание украинцев, мы учим их уважать украинские традиции и украинских героев".

Организаторы митинга убеждены, что благодаря чествованию памяти Бандеры украинским военным на Донбассе удастся победить врага.

В свою очередь депутат Киевсовета Юрий Сиротюк заявил, что "уже тысячу лет продолжается наша большая война против извечного врага – Москвы".

Он сказал, что "это война не между нами и москалями, а между добром и злом, это война между правдой и ложью, это война между миром свободы и миром рабства".

"В этом году киевляне могут проходить в своем свободном городе по проспекту Степана Бандеры. Я верю, что и в районах Москвы когда-то будет проспект Степана Бандеры, и мы пройдемся так же по этому городу", - заявил Сиротюк.

По его мнению, в Москве очень сильно боятся Бандеру, ибо он является настоящим символом Украины.

Справка. Такие мероприятия уже стали традиционными и проходят ежегодно 1 января, в день рождения проводника Организации украинских националистов. Бандера был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН). Под контролем ОУН действовала Украинская повстанческая армия, в годы Второй мировой войны сражавшаяся против советских и немецких войск. Бандера, арестованный немецкими властями в 1941 году, после окончания войны оказался в Западной Германии, где в 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году указом президента Виктора Ющенко Бандере было присвоено звание Героя Украины. После смены власти и прихода Виктора Януковича суды отменили это решение на основании того, что Бандера не был гражданином Украины.

В Одессе во время факельного шествия произошла стычка



В Одессе около 200 человек приняли участие в факельном "Марше чести", приуроченном к 108-й годовщине со дня рождения главы Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Активисты партии "Свобода", движений "Сокол", "Правый сектор", "Национального Корпуса" и других с факелами в руках прошли от памятника Шевченко в одноименном Центральном парке культуры до памятника Дюку на Приморском бульваре, где состоялось вече.

"Мы организовали этот марш, чтобы почтить память путеводителя украинской нации Степана Бандеры. Этот человек как политический, военный и подпольный деятель, до самого конца боролся за Украину", - сказал соорганизатор марша Константин Василец.

Организаторы акции и лидеры одесских патриотические организаций выступили с речами, в которых вспомнили о героях Украины и воинах АТО. Погибших помянули минутой молчания, а само вече закончили исполнением гимна Украины.

На пути следования по центральным улицам города активисты выкрикивали патриотические лозунги и зажигали шашки. Их сопровождали сотрудники полиции.

Во время шествия произошла небольшая стычка, однако правоохранители вовремя отреагировали на провокацию и остановили драку.

Как уточняет "Думская", когда колонна проходила по Строгановскому мосту и кричала "Бандера – герой", двое прохожих выкрикнули нецензурные слова. К ним с криками "Сепары" бросилось несколько участников марша, но столкновение предотвратили бойцы Нацгвардии, охранявшие порядок во время массовой акции.

Одесситы, которые в это время отдыхали на Приморском бульваре, не ожидали проведения такого шествия, однако пропустили участников акции к памятнику Дюку.

В Житомире состоялись факельное шествие и торжественное вече



В Житомире в рамках мероприятий по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры состоялись факельное шествие и вече. Около ста участников мероприятия начали шествие возле памятника Тарасу Шевченко.

Скандируя националистические лозунги "Слава нации!", они прошли по улице Большой Бердичевской к Дому правосудия на Замковой горе, где провели торжественное вече. Участники марша держали государственные флаги Украины и красно-черные флаги. К мероприятию присоединились житомиряне, которые пришли на площадь Королева к главной елке области. Участников мероприятия охраняли правоохранители.

Во время вече его участники вспоминали Бандеру и минутой молчания почтили его память.

"Сегодняшний день празднования 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры является праздником независимого, свободного духа украинцев", - отмечалось на вече.

Как сообщалось, праздничные мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения запланированы в разных городах Украины.

Главные же торжества проходили в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области, где родился известный украинский политический деятель.

Отметим, население Украины считает самыми выдающимися украинцами Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого и Степана Бандеру. Об этом свидетельствуют данные опроса компании TNS.

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