В Киеве попрощались с убитым под Авдеевкой "Козаком"

На улице Институтской в центре Киева в понедельник, 2 января, прошло прощание с бойцом 12 ОМПБ Леонидом Проводенко с позывным "Козак", погибшим 28 декабря.

Как сообщает в Фейсбуке 72 Гвардейская ОМБР, старший сержант, командир отделения разведвзвода Проводенко погиб от вражеской пули во время короткого боестолкновения около Крутой Балки (Авдеевка).

"Напуганный выстрелами противник открыл бешеную стрельбу и под ее прикрытием похитил тело бойца, чтобы надругаться над ним", - говорится в сообщении.

Впоследствии фото и видео издевательств над телом погибшего воина были выложены в сеть. Впоследствии Facebook по требованию интернет-сообщества не только удалил публикацию, но и заблокировал аккаунт "ополченки", которая выложила эти кадры.

Леониду Проводенко было 53 года. До войны он жил в поселке Михайловка Луганской области, работал гражданским инспектором по охране природы. Женат, имел двух сыновей. Когда началась оккупация, вывез семью в Киев, а сам 6 августа 2014 года ушел добровольцем на фронт.

30 декабря враг отдал тело "Козака" собратьям.

Похоронят Проводенко на Военном Лукьяновском кладбище Киева.

Отметим, за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов позиций сил АТО, трое украинских военнослужащих получили ранения.

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