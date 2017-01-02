Пашинский и подстреленный им мужчина рассказали подробности инцидента со стрельбой

Вячеслав Химикус, которому накануне Нового года народный депутат Сергей Пашинский, прострелил ногу, утверждает, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище.

Пашинский: я применил оружие после удара бутылкой по голове



Мужчина заявил, что нардеп не осуществлял предупредительного выстрела вверх, а целился в грудь, передает ТСН.

Он отметил, что случайно оказался возле машины, которая преградила путь нардепу в лесу, но признался, что был "немного выпившим". По его словам, задержался он возле "буса" потому, что водитель попросил его помочь вытолкать заглохшую машину.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хотя бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышишь, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать, у меня в руке бутылка была - я его сразу и обратил. я уже насмотрелся на востоке таких гусей ... Вот и все", - рассказал пострадавший.

Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. По его словам, депутат целился в его грудь, но из-за удара бутылкой по голове промахнулся.

Мужчина отметил, что его жена слышала инцидент по включенной телефонной связи, поэтому очень быстро приехала на место на своей машине и пригрозила Пашинскому своим пневматическим пистолетом.

Как сообщалось, в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским (фракция "Народный фронт") и жителем Васильковского района, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

Пашинский: я применил оружие после удара бутылкой по голове



Нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский через сутки после нападения рассказал подробности инцидента со стрельбой на своей странице в Facebook.

Пашинский сообщил, что был без охраны.

"Спонтанно с женой решили поехать в кинотеатр "Баттерфляй Кантри". Поскольку это была суббота, перед Новым Годом, я отпустил водителя и охрану. Жена была сама за рулем. После окончания сеанса, примерно в 17:15 мы въехали с трассы Киев – Одесса в поворот на свое село Хлепча", - отметил Пашинский.

Он рассказал, что они ехали с ближним светом. Его жена вынуждена была резко затормозить перед большим автомобилем, без включенных габаритов, на темном участке дороги. Нардеп также подчеркнул, что его оружие разрешено и зарегистрировано, с правом ношения и применения в случаях, предусмотренных законом.

"Я применил это оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове, чему есть подтверждения от независимых свидетелей. Показания свидетелей и осмотр места событий подтверждают, что я сделал предупредительный выстрел вверх, а второй, уже после удара меня бутылкой, совершил в ногу нападающему. Пистолет сейчас изъят на соответствующую экспертизу", - отметил депутат.

Пашинский отметил, что его осмотрели врачи, оказали первую медицинскую помощь. Тест на алкоголь показал, что нардеп не употреблял алкогольные напитки.

"Лично оказал первую медицинскую помощь раненому нападавшему, перетянув его раненную ногу своим ремнем. Весь вечер вчера я и моя семья помогали ему получить надлежащую медицинскую помощь", - отметил народный депутат.

Также он заявил, что готов работать со следствием.

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