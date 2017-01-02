За минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов позиций сил АТО, трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Пьяный боевик во время ссоры подорвал гранатой четырех оккупантов, еще двое ранены - ГУР



Отмечается, что на Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Гнутовому, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

По данным штаба, на Донецком направлении оккупанты из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

"На Луганском направлении террористы вели огонь по нашим позициям из гранатометов неподалёку от Станицы Луганской, а из стрелкового оружия – возле Сизого", - добавили в пресс-центре.

В зоне АТО за сутки (31 декабря) погибших нет, один военнослужащий ранен. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он также сообщил, что в новогоднюю ночь украинские позиции обстреливали на Светлодарской дуге.

"Уже перед самым Новым Годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, который завершился уже после полуночи. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов", - уточнил спикер.

Пьяный боевик во время ссоры подорвал гранатой четырех оккупантов, еще двое ранены - ГУР



Пьяный боевик во время ссоры между офицерским и рядовым составом РФ на территории временно оккупированного Донбасса подорвал ручной гранатой четырех оккупантов, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, несмотря на усиление российским оккупационным командованием мер по поддержанию воинской дисциплины и контроля за личным составом, в соединениях и частях 1-го и 2-го АК продолжаются случаи дезертирства и небоевых потерь вследствие злоупотребления алкогольными напитками.

"31 декабря 2016 года в 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов были убиты (из них - один офицер), еще двое ранены", - говорится в сообщении.

По данным разведки, по состоянию на 1 января 2017 года в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК около 14 процентов военнослужащих считаются самовольно покинувшими расположение подразделений.

"С целью предупреждения неправомерных действий в отношении гражданского населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей командованием Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1-го (Донецк) и 2-го ( Луганск) АК на время новогодних и рождественских праздников", - добавили в разведке.

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