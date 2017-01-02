МИД предупредил украинцев о возможности дальнейшей отмены рейсов в ОАЭ из-за погоды

Министерство иностранных дел предупреждает граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены или задержки рейсов в Объединенные Арабские Эмираты в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-центр Департамента консульской службы МИД Украины.

"Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах города Дубай и города Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продолжения в течение ближайших дней сложных погодных условий.

"В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены/задержки рейсов в ОАЭ, а также значительном времени ожидания следующих рейсов", - подчеркнули в МИД.

В департаменте заверили, что консульство Украины в городе Дубай и посольство Украины в ОАЭ продолжают держать этот вопрос на контроле и принимают меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины.

"Посольство Украины в ОАЭ проинформировало о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", представительства авиакомпаний в Украине – "Международные авиалинии Украины", "AirArabia" и "FlyDubai", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, граждане Украины долгое время ожидали в международном аэропорту Шарджа (ОАЭ) вылета в Киев из-за сложных погодных условий. В связи с этим МИД Украины открыл горячую линию в Киеве.

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