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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 2 января 2017 г.
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Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017 год
время публикации: 15:09
последнее обновление: 15:20
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Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017 год
Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017 год
Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выделила Украину среди приоритетов ЕС на 2017 год. Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 год выделила Украину", - написал он, со ссылкой на блог на веб-сайте Монгерини.

Верховный представитель отметила, что 2016 год был годом поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС.

"В первую очередь в Украине, с большим общими усилиями по реформированию страны, борьбой с коррупцией, и, конечно же, чтобы достичь полной реализации минских договоренностей и прекращению конфликта на востоке страны", - написала она.

Могерини также отметила, что ЕС сотрудничает со всеми странами Восточного партнерства.

"Мы делаем это в полном соответствии с историей, приоритетами и политическим выбором каждой страны и общества. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-либо - наоборот, оно является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества" - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.

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Понедельник, 2 января 2017 г.  

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