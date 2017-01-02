Луганские боевики задерживают мирных жителей, несогласных с политикой оккупантов - разведка

Боевики в Луганске задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"1 января сотрудниками ФСБ РФ совместно с так называемым "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором", - сказано в сообщении.
Также разведка информирует, что среди местного населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "растет возмущение поведением в общественных местах российских военнослужащих, их беспричинной агрессией и применением оружия".
"В связи с этим, командованием АК ВС РФ запрещено в дни Новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды с целью избежания случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", - добавляют в ведомстве.
Ранее сообщалось, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса.
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