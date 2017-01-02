 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 2 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Луганские боевики задерживают мирных жителей, несогласных с политикой оккупантов - разведка
время публикации: 17:02
последнее обновление: 17:15
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Боевики в Луганске задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами

Боевики в Луганске задерживают людей за призывы к борьбе с оккупантами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"1 января сотрудниками ФСБ РФ совместно с так называемым "МВД ЛНР" проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске листовки с призывами к борьбе с агрессором", - сказано в сообщении.

Также разведка информирует, что среди местного населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "растет возмущение поведением в общественных местах российских военнослужащих, их беспричинной агрессией и применением оружия".

"В связи с этим, командованием АК ВС РФ запрещено в дни Новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды с целью избежания случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", - добавляют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боевики используют гумконвой РФ для вывоза убитых российских военных из оккупированного Донбасса.

facebook

Cсылки по теме:

Дело Безъязыкова: СБУ обнародовало записи, подтверждающие работу полковника на боевиков
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Разведка: путинские "гумконвои" используются для вывоза тел военных РФ
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки. Разведка сообщает о 18 убитых боевиках за неделю
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.

Разведка сообщает об обстреле Дебальцево боевиками "на камеры" российских СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.

ВСУ вошли в Новолуганское и установили блокпост
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:58
 На украинско-венгерской границе начал работать первый совместный контактный пункт "Захонь"
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 2 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:58

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017