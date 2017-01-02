В Краматорске патрульного ударили топором по голове

В Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.
В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором.
Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны.
"Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", - сообщили в полиции.
Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго - рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.
Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по статье - покушение на убийство. Продолжается досудебное расследование.
Отметим, ранее в Волновахском районе Донецкой области в ходе бытового конфликта между группой мужчин на почве алкогольного опьянения был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины.
|
Cсылки по теме:
Аваков: эффективность действий Нацполиции приобрела стойкую тенденцию к росту
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
В Киеве патрульные по-голливудски ловили нарушителей: с гонкой и перестрелкой. Но не поймали
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
В Киеве на взятке поймали патрульного
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.
В Днипре трое вооружённых людей напали на полицейских: двоих задержали, один сбежал – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 24 ноября 2016 г.
"Смертельная BMW": защита патрульного - против передачи дела в суд
// NEWSru.ua // Украина // 24 ноября 2016 г.