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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 2 января 2017 г.
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В Краматорске патрульного ударили топором по голове
время публикации: 17:41
последнее обновление: 17:41
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В Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области

В Краматорске в воскресенье, 1 января, в ходе уличной драки пострадал патрульный полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области.

В сообщении сказано, что правоохранитель, находясь не на службе, заметил конфликт и решил прийти на помощь: четверо неизвестных избивали мужчину. В ходе драки они нанесли патрульному удар топором.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, но были задержаны.

"Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, который проезжал по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", - сообщили в полиции.

Патрульный и еще один пострадавший местный житель были госпитализированы. У первого врачи госпитализировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, у второго - рубленую рану щеки и закрытую черепно-мозговую травму.

Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по статье - покушение на убийство. Продолжается досудебное расследование.

Отметим, ранее в Волновахском районе Донецкой области в ходе бытового конфликта между группой мужчин на почве алкогольного опьянения был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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