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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 2 января 2017 г.
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Четверо украинских военных ранены на Донбассе за минувшие сутки
время публикации: 14:24
последнее обновление: 17:15
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Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки
Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки
Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки

Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки погибших не было, четверо украинских военных получили ранения", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам спикера Минобороны, всего незаконные вооруженные формирования 38 раз обстреляли позиции сил АТО в первый день нового года, из них 26 раз – на мариупольском направлении, где основные события развернулись вечером.

"Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь-Широкино. По нашим позициям выпущено более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день… Также по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета. В общем, как и раньше, на южных рубежах беспокойно, однако они под надежной защитой", - рассказал Мотузяник.

На донецком направлении, по его словам, сутки 1 января началась с активных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Светлодарской дуге.

"Сразу после наступления Нового года по московскому времени (23:00 31 декабря 2016 года по киевскому времени – ред) противник открыл огонь сначала из легкого вооружения, а затем и из минометов. По нашим позициям выпущено 19 мин. Несколько позже враг начал провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2:00 ночи. После этого враг активизировался только после 18 часов, когда еще трижды обстрелял силы АТО. Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут", - рассказал спикер Минобороны.

На луганском направлении боевые действия велись только в новогоднюю ночь - еще до рассвета. "Противник трижды обстрелял наши позиции в Станице Луганской и прилегающем с.Сизое. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Обстрелы были достаточно короткими - не более 15 минут", - рассказал Мотузяник.

12 из 38 обстрелов, по его словам, было осуществлено из тяжелого вооружения, из них 11 - на мариупольском направлении и 1 – на донецком.

Кроме того, по словам Мотузяника, 1 января в районе проведения АТО было зафиксировано два полета вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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