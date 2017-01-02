В Донецкой области во время бытового конфликта убит военнослужащий ВСУ

В Волновахском районе Донецкой области в ходе бытового конфликта между группой мужчин на почве алкогольного опьянения убит военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины в Донецкой области в понедельник.

"Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка. Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Информация про смерть 34-летнего военнослужащего ВСУ поступила в полицию из местной больницы.

По информации полиции, в результате конфликта также травмированы двое гражданских лиц – 30-ти и 22 лет. Оба госпитализированы.

В настоящее время все участники конфликта установлены. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Досудебное расследование ведется совместно с Военной службой правопорядка.

В свою очередь Министерство обороны Украины сообщило, что 1 января около 24.00 в пгт Донское возле продуктового магазина "произошел конфликт между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которой вследствие выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранение местный житель".

Минобороны заявило о готовности предоставить всестороннюю поддержку для объективного и непредвзятого проведения следствия, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Отметим, ранее в Харькове во время потасовки в одном из кафе убили разведчика 92-й бригады Вооруженных сил Украины, еще один был ранен.

Cсылки по теме: