Посольство Украины в США собрало украинских участников молитвенного завтрака с Трампом

Участники украинской делегации, которые примут участие в четверг, 2 февраля, в Национальном молитвенном завтраке с президентом США Дональдом Трампом, накануне вечером собрались в Посольстве Украины в Вашингтоне. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы украинского дипломатического представительства в Фейсбук.
"В помещении посольства Украины в США состоялась встреча членов украинской делегации, которые прибыли в США для участия в Национальном молитвенном завтраке с лидерами украинской общины", - отмечается в сообщении.
Среди участников мероприятия были представлены народные депутаты Украины из разных политических фракций, представители официальных, общественных и деловых кругов из Украины и США.
Перед гостями выступил посол Украины в США Валерий Чалый, который "подчеркнул необходимость единства и консолидации украинского общества вокруг общих ценностей, системных реформ в Украине и борьбы против российской агрессии".
К участникам мероприятия также обратился, в частности, американский конгрессмен, сопредседатель Украинского кокуса в Палате представителей Брайан Фитцпатрик, который заверил, что Конгресс продолжит поддерживать Украину.
Участники мероприятия почтили память героев, которые погибли во время боев в Авдеевке.
Утром в четверг, 2 февраля, в Вашингтоне состоится традиционный молитвенный завтрак с президентом США, на котором ожидается до трех тысяч. гостей со всего мира. На следующий день, в пятницу, 3 февраля, в рамках этого события состоится так называемый украинский завтрак, организованный для встречи представителей украинских и европейских делегаций, а также представителей правительства и конгресса Соединенных Штатов.
|
Cсылки по теме:
Британская газета The Financial Times напечатала призыв к Трампу вспомнить о Семене на встрече с Путиным
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.
Посол Украины в США пообщался с президентом Трампом "в позитивном ключе"
// NEWSru.ua // Украина // 21 января 2017 г.
Порошенко надеется на встречу с Трампом в феврале и призвал США "быть великими снова"
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Порошенко говорит, что договорился о встрече с Трампом
// NEWSru.ua // Украина // 17 января 2017 г.
Маккейн убеждён: люди из окружения Трампа поддерживают Украину
// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.
У Порошенко признали, что с возможным госсекретарем Трампа "будет сложно"
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.
Трамп столкнется с оппозицией в Конгрессе в случае договорённости с Путиным, которая поставит под угрозу суверенитет Украины - сенатор
// NEWSru.ua // Украина // 10 декабря 2016 г.
Трамп интересовался ситуацией на Донбассе и в Крыму - Порошенко
// NEWSru.ua // Украина // 24 ноября 2016 г.
Чалый рассказал о подготовке встречи между Порошенко и Трампом и стратегии новоизбранного президента США по Украине
// NEWSru.ua // Украина // 18 ноября 2016 г.