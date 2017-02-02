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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Посольство Украины в США собрало украинских участников молитвенного завтрака с Трампом
время публикации: 09:09
последнее обновление: 09:09
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Посольство Украины в США собрало украинских участников молитвенного завтрака с Трампом
Посольство Украины в США собрало украинских участников молитвенного завтрака с Трампом
Посольство Украины в США собрало украинских участников молитвенного завтрака с Трампом

Участники украинской делегации, которые примут участие в четверг, 2 февраля, в Национальном молитвенном завтраке с президентом США Дональдом Трампом, накануне вечером собрались в Посольстве Украины в Вашингтоне. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы украинского дипломатического представительства в Фейсбук.

"В помещении посольства Украины в США состоялась встреча членов украинской делегации, которые прибыли в США для участия в Национальном молитвенном завтраке с лидерами украинской общины", - отмечается в сообщении.

Среди участников мероприятия были представлены народные депутаты Украины из разных политических фракций, представители официальных, общественных и деловых кругов из Украины и США.

Перед гостями выступил посол Украины в США Валерий Чалый, который "подчеркнул необходимость единства и консолидации украинского общества вокруг общих ценностей, системных реформ в Украине и борьбы против российской агрессии".

К участникам мероприятия также обратился, в частности, американский конгрессмен, сопредседатель Украинского кокуса в Палате представителей Брайан Фитцпатрик, который заверил, что Конгресс продолжит поддерживать Украину.

Участники мероприятия почтили память героев, которые погибли во время боев в Авдеевке.

Утром в четверг, 2 февраля, в Вашингтоне состоится традиционный молитвенный завтрак с президентом США, на котором ожидается до трех тысяч. гостей со всего мира. На следующий день, в пятницу, 3 февраля, в рамках этого события состоится так называемый украинский завтрак, организованный для встречи представителей украинских и европейских делегаций, а также представителей правительства и конгресса Соединенных Штатов.

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