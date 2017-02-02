В Запорожье задержали наркобарона: 3 кг кокаина, оружие и взрывчатка

В Запорожье полиция разоблачила международную наркогруппировку, которая занималась распространением наркотических веществ широчайшего ассортимента, сообщил 1 февраля в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, в рамках спецоперации задержали криминального авторитета, который организовал и контролировал поставки, хранение и сбыт наркотиков. При обыске на складах группировки изъяли 3 кг кокаина, 0,5 кг гашиша, 100 г опиума, 100 г амфитамина, около 1000 таблеток экстази и 15 г героина, а также оружие, боеприпасы и взрывчатку. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 20 млн грн.
"Организованная преступная группа вела свою деятельность в особо крупных масштабах на территории Украины по продаже наркотиков широчайшего ассортимента оптом и в розницу. Имела широкие международные связи, отлично налаженную логистику и высочайший уровень конспирации", - заявил Аваков.
В январе сообщалось, что генеральная инспекция совместно с департаментом экономики ГПУ задержала сотрудников местной прокуратуры Запорожья, которые занимались сбытом и употреблением наркотиков.
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