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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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3-го февраля на Майдане простятся с защитником Авдеевки, лейтенантом 72-й бригады Дергачём. На фронт пошёл добровольцем, преподавал в университете
время публикации: 23:09
последнее обновление: 23:09
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В пятницу, 3 февраля 2017 года, в 11:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится прощание с погибшем в Авдеевке лейтенантом 72-й мехбригады Леонидом Дергачем

В пятницу, 3 февраля 2017 года, в 11:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится прощание с погибшем в Авдеевке лейтенантом 72-й мехбригады Леонидом Дергачем. Об этом сообщается на странице 72-й бригады в Facebook.

Утром 1 февраля Дергач погиб при выполнении боевого задания в районе города Авдеевка Донецкой области, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как информирует официальный сайт Черновицкого горсовета, родился Дергач 24 марта 1979 года. Работал в правоохранительных органах.

С 2005 года - доцент кафедры правосудия юридического факультета ЧНУ имени Юрия Федьковича. Кандидат наук.

С обострением конфликта на востоке Украины пошел служить в зону АТО в составе 72-й отдельной механизированной бригады. У него был позывной "Академик". Был ранен. В последнее время занимался тем, что обучал прибывавших в зону антитеррористической операции молодых бойцов.

Президент Украины наградил Дергача орденом Богдана Хмельницкого III степени. Посмертно.

Как сообщала пресс-служба Петра Порошенко, около 8:00 1 февраля 2017 года он героически погиб во время выполнения боевого задания от полученных ранений не совместимых с жизнью в результате артиллерийского обстрела со систем залпового огня "Град" со стороны российско-террористических войск на ротном опорном пункте механизированного батальона в районе "Промзона" города Авдеевка Донецкой области.

Тем временем 2 февраля во Компанеевке на Кировоградщине простились с погибшим солдатом 72-й мехбригады Ярославом Павлюком, передает "5 канал".

Прощание с военным прошло у монумента Героям Украины, на траурную церемонию собрались более полутысячи жителей Компанеевки. Похоронили бойца в Петровке.

Павлюку было 36 лет, у него осталась жена и пятилетний ребенок.

А в городе Татарбунары Одесской области сегодня простились с погибшим Авдеевке десантником Романом Гульченко.

На церемонию прощания пришли более тысячи человек - местные жители, побратимы погибшего, представители местной власти и другие, передает "ЦензорНЕТ".

31-летний командир десантно-штурмового взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, младший сержант Гульченко погиб 30 января в Авдеевка Донецкой области.

Гульченко - уроженец Татарбунар, где его и похоронили сегодня на местном кладбище. У него осталась 5-летняя дочь.

На контрактной службе Гульченко был с 2008 года. С 2014 года он выполнял боевые задачи в зоне антитеррористической операции.

В связи с гибелью Гульченко в Татарбунарах было объявлен трехдневный траур.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  
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