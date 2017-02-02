Украина требует, чтобы Совет Европы повлиял на Россию из-за обострения ситуации на Донбассе

Украина призвала государства-члены Совета Европы повлиять на Россию для полного выполнения Минских договоренностей, сообщили в постоянном представительстве Украины при СЕ.

На заседании Комитета министров СЕ 1 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица привлек внимание к обострению ситуации на Донбассе. Он сообщил, что вокруг Авдеевки и Ясиноватой разворачивается гуманитарный кризис, однако постоянные обстрелы со стороны террористов препятствуют попыткам оказать помощь пострадавшим районам.

Кислица напомнил, что Россия контролирует действия террористов и развернула пропагандистскую операцию, чтобы в очередной раз обвинить Украину в эскалации конфликта. Чтобы не допустить эскалации ситуации, по его словам, Совет Европы и Украина должны совместно заставить Москву полностью выполнить Минские договоренности.

"Совет Европы не может остановить войну. Однако он может и должен в явной форме указать России, что грубые нарушения прав человека с ее стороны в Украине не останутся безнаказанными. Безнаказанность приводит к новым преступлениям, и молчание об этих преступлениях делает их еще страшнее", - подчеркнул представитель МИД.

Ранее Совет безопасности ООН по итогам заседания 31 января выразил "серьезную обеспокоенность" из-за "опасного обострения ситуации" на востоке Украины и призвал к немедленному прекращению насилия.

Обострение в Авдеевке Донецкой области продолжается с 29 января. В течение первых двух с половиной суток противник совершил десять попыток штурма позиций украинских военных. Российские гибридные войска применили все виды артиллерии калибра 152 - и 122-мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120 - и 82-мм, запрещенные Минскими соглашениями.

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