Сурок Тимка предсказал весну через 6 недель и "безвиз" для Украины в 2017-м

Весну через шесть недель предсказал популярный на Харьковщине четвероногий синоптик – сурок Тимка, который живет на биостанции Харьковского национального университета им.Каразина в Змиевском районе.

Тимка, сообщает "Укринформ", даже не хотел покидать нору: его силой оттуда вытащили наружу зоологи станции.

В Россию весна придёт не скоро – московский байбак не проснулся, а питерский сурок сегодня умер



"По поведению сурка в этот день принято предсказывать близость весны. Судя по нынешней реакции Тимки, весна придет не раньше, чем через 6 недель, а в феврале еще будут морозы", - комментирует факт начальник биостанции, доктор биологических наук, профессор Виктор Токарский.

Также Тимка предсказал "безвиз" для Украины: сначала побежал к табличке с надписью "Получение безвиза через неопределенное время", но затем дважды сбегал к табличке "Безвизовый режим в 2017 году". (Кстати, стоит отметить, что сегодня – 2 февраля – на пленарном заседании Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны". Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уверена, что после Грузии "безвиз" получит и Украина).

Тимка Второй - потомок сурка Тимки Первого. Он начал предсказывать погоду 2 февраля 2012 года. Тогда же он сделал прогноз относительно чемпионата Европы по футболу, что в финале встретятся Украина и Польша.

Напомним, День сурка 2 февраля отмечают на биостанции университета им. Каразина с 2004 года по примеру Дня сурка в штате Пенсильвания (США), где сурка Фила в свое время назвали мировым синоптиком.

На биостанции хотят увековечить образ сурка Тимки Первого и установить его скульптуру в Музее природы университета им. Каразина или в парке им. Горького в Харькове.

В Россию весна придёт не скоро – московский байбак не проснулся, а питерский сурок сегодня умер



В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 2 февраля – в День сурка – умер сурок Фрол.

Как пишут российские СМИ, передает "Четвертая власть", до этого сурок несколько лет исправно предсказывал наступление весны.

Все мероприятия, посвященные Дню сурка, отменены, поскольку Фрол был единственным ручным сурком в зоопарке, а замену ему не нашли.

При этом отмечается, что московский байбак, от которого ждали предсказания весны, не вышел из спячки, что было истолковано как знак того, что весна в этом году будет поздняя и довольно холодная.

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