 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Сытник рассказал, когда собирается судить Онищенко
время публикации: 2 февраля 2017 г., 14:01
последнее обновление: 2 февраля 2017 г., 15:35
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник планирует начать заочное осуждение нардепа Александра Онищенко уже в феврале

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник планирует начать заочное осуждение нардепа Александра Онищенко уже в феврале. Об этом он сообщил в интервью газете "Голос Украины".

"В феврале мы (НАБУ и САП) можем инициировать процедуру заочного осуждения Александра Онищенко. Насколько мне известно, в конце января, возможно, Интерпол все-таки примет решение об объявлении Онищенко в международный розыск. Поэтому либо мы все же его задержим, доставим в Украину и будем судить по общей процедуре, либо же будем ходатайствовать о специальной", - заявил глава НАБУ.

По его словам, в этом расследовании очень много арестованного имущества, и есть возможность вернуть государству большие средства.

"Поэтому было бы правильно не тянуть время, мы об этом уже предварительно говорили с Назаром Холодницким (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — ред.), а все-таки запустить дело. Тех, кто на месте, осудить по общей процедуре, кто не на месте — заочное осуждение, получить приговор и взыскание на имущество", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Сытник надеялся начать судить нардепа Онищенко за газовые махинации до конца 2016 года.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3-х млрд грн.

Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест, однако еще накануне накануне парламентского голосования по этим вопросам Онищенко, воспользовавшись статусом народного депутата,покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск.

19 октября в НАБУ сообщили, что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для последующего его задержания и избрания ему меры пресечения.

facebook

Cсылки по теме:

Холодницкий сообщил о задержании ещё трёх подозреваемых в "газовом деле" Онищенко
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.

Холодницкий рассказал о допросе Онищенко и пожаловался, что олигархи перестали ходить к нему на встречи
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.

Правительство назначило Онищенко, Бондаренко и Заяца госсекретарями Минюста, Кабмина и МИД
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Суд обязал детективов НАБУ расследовать регистрацию Онищенко в ЦИК за взятку
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

НАБУ частично допросило Онищенко в режиме видеоконференции
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.

Минюст США сообщил, что не планирует встречаться с Онищенко
// NEWSru.ua // Украина // 17 декабря 2016 г.

НАБУ начало расследование относительно записей Онищенко
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:09
 3-го февраля на Майдане простятся с защитником Авдеевки, лейтенантом 72-й бригады Дергачём. На фронт пошёл добровольцем, преподавал в университете
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 3 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:09

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017