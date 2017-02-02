Сытник рассказал, когда собирается судить Онищенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник планирует начать заочное осуждение нардепа Александра Онищенко уже в феврале. Об этом он сообщил в интервью газете "Голос Украины".

"В феврале мы (НАБУ и САП) можем инициировать процедуру заочного осуждения Александра Онищенко. Насколько мне известно, в конце января, возможно, Интерпол все-таки примет решение об объявлении Онищенко в международный розыск. Поэтому либо мы все же его задержим, доставим в Украину и будем судить по общей процедуре, либо же будем ходатайствовать о специальной", - заявил глава НАБУ.

По его словам, в этом расследовании очень много арестованного имущества, и есть возможность вернуть государству большие средства.

"Поэтому было бы правильно не тянуть время, мы об этом уже предварительно говорили с Назаром Холодницким (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — ред.), а все-таки запустить дело. Тех, кто на месте, осудить по общей процедуре, кто не на месте — заочное осуждение, получить приговор и взыскание на имущество", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Сытник надеялся начать судить нардепа Онищенко за газовые махинации до конца 2016 года.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3-х млрд грн.

Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение Онищенко к ответственности, задержание и арест, однако еще накануне накануне парламентского голосования по этим вопросам Онищенко, воспользовавшись статусом народного депутата,покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск.

19 октября в НАБУ сообщили, что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для последующего его задержания и избрания ему меры пресечения.

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