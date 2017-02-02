Боевики непрерывно обстреливают Авдеевку из танков и "Града". Погибли двое военных

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В четверг, 2 февраля, на Донбассе зафиксировано 54 обстрела со стороны оккупантов. Двое украинских военных погибли, девять ранены.
Об этом информирует пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
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"На Донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно вели огонь танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Пескам – минометы и БМП противника", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении по позициям сил АТО в районе Широкино огонь вела реактивная система Град "П". 122-миллиметровая артиллерия, 120- и 82-миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалику.
"По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям возле Марьинки огонь вел снайпер", - отметили в штабе.
Кроме того сообщается, что на Луганском направлении боевики из минометов обстреляли Крымское, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку.
Как сообщалось, за сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 20 пострадали.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.
Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.
Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.
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