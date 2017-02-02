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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Делом Штепы займётся другой суд
время публикации: 20:29
последнее обновление: 20:29
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Коминтерновский райсуд Харькова продолжит слушание дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы

Коминтерновский райсуд Харькова продолжит слушание дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Апелляционный суд Харьковской области назначил Коминтерновский райсуд Харькова для слушания дела в отношении Штепы", - отметила Дубовик.

По ее словам, дата первого слушания еще не определена.

В то же время, по словам адвоката Штепы Дмитрия Марченко, суд не принял во внимание предложение защиты слушать дело в Донецкой области – по принципу территориальной подсудности.

Как сообщалось, 26 января председательствующий по делу Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова Виктор Ежов взял самоотвод после того, как представители гособвинения заявили о его отводе: в отношении него по материалам СБУ зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Напомним, 7 декабря 2016 года Червонозаводский райсуд Харькова продлил арест экс-мэра Славянска Нели Штепы до 3 февраля 2017 года. Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

В феврале 2016 года судей в деле Штепы заменили: вместо уволенного за неправомерные решения в отношении харьковских "евромайдановцев" председателя судейской коллегии Дениса Чудовского пришел переведенный из Донецкой области Виктор Ежов, а заболевшую Марину Миндареву заменила судья Светлана Салайчук. Из-за изменения состава коллегии судей было принято решение начать слушание дела Штепы заново.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  

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