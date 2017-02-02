В квартире экс-министра обороны Лебедева нашли секретные военные документы

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Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет об изъятии секретных военных документов в ходе обыска квартиры бывшего министра обороны Павла Лебедева. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "112 Украина".
"(Изъяты) вещи, подпадающие под признаки документов с грифом "совершенно секретно" и "секретно". Так как эти документы связаны с обороноспособностью страны и многими ее составляющими", - сказал он.
Матиос отметил, что экспертиза изъятых документов должна завершиться в марте-апреле текущего года.
Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.
В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что при обыске у Лебедева были найдены "сенсационные вещи", однако в детали не вдавался.
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