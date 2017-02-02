Порошенко: по требованию Украины СБ ООН рассмотрит ситуацию Авдеевки

По требованию Украины Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, рассмотрит ситуацию возле Авдеевки.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook.

"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должен еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", - написал Порошенко.

Он отметил, что СБ ООН рассмотрит ситуацию в Авдеевке в четверг 2 февраля.

"По требованию Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию возле Авдеевки... Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий – в заложники берется целый город. На границу гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она же систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должно быть принуждена к их выполнению", - написал президент.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2 февраля бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока что выйти в район повреждения ЛЭП.

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