Порошенко: по требованию Украины СБ ООН рассмотрит ситуацию Авдеевки

По требованию Украины Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, рассмотрит ситуацию возле Авдеевки.
Об этом сообщает президент Петр Порошенко в Facebook.
"Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должен еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", - написал Порошенко.
Он отметил, что СБ ООН рассмотрит ситуацию в Авдеевке в четверг 2 февраля.
"По требованию Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию возле Авдеевки... Никто не имеет права на равнодушие, когда на наших глазах реализуется традиционный российской сценарий – в заложники берется целый город. На границу гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва – жестоко и антигуманно. Она же систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должно быть принуждена к их выполнению", - написал президент.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.
2 февраля бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока что выйти в район повреждения ЛЭП.
|
Cсылки по теме:
Погибшему при защите Авдеевки капитану Кизило присвоен орден "Золотая звезда"
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.
Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.
Обстрел россиянами украинского Ан-26 с "вышек Бойко" мог привести к катастрофе
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.
Боевики обстреляли энергетиков и пиротехников ГоСЧС под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.
Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Боевики 46 раз обстреляли позиции украинских бойцов. В районе Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.
Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.