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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Мэр Луцка Романюк впал в кому – СМИ
время публикации: 20:16
последнее обновление: 20:18
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Луцкий городской голова Николай Романюк в настоящее время в состоянии комы находится в Луцкой городской больницы

Луцкий городской голова Николай Романюк в настоящее время в состоянии комы находится в Луцкой городской больницы.

Об этом сообщает городской портал 0332.ua со ссылкой на собственные источники.

"...Вечером 1 февраля здоровья мэра резко ухудшилось. По достоверной информации, его ночью забрала "скорая". Сейчас Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы, что подтверждают и врачи медицинского учреждения", - говорится в публикации.

Как отмечается, горожане молятся за здоровье мэра и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что Романюк возглавил Луцк в ноябре 2010 года. Он баллотировался на кресло мэра как кандидат от партии "Сильная Украина".

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  

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