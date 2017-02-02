Мэр Луцка Романюк впал в кому – СМИ

Луцкий городской голова Николай Романюк в настоящее время в состоянии комы находится в Луцкой городской больницы.
Об этом сообщает городской портал 0332.ua со ссылкой на собственные источники.
"...Вечером 1 февраля здоровья мэра резко ухудшилось. По достоверной информации, его ночью забрала "скорая". Сейчас Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы, что подтверждают и врачи медицинского учреждения", - говорится в публикации.
Как отмечается, горожане молятся за здоровье мэра и желают ему скорейшего выздоровления.
Напомним, что Романюк возглавил Луцк в ноябре 2010 года. Он баллотировался на кресло мэра как кандидат от партии "Сильная Украина".
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