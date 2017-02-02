ЦРУ рассекретило доклад от 1957 года о подготовке антисоветских операций в Украине

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) обнародовало доклад от 1957 года о подготовке антисоветских операций в Украине, в котором утверждается, что во многих регионах население поддержало бы эти спецоперации, передает "BBC Россия".

Сообщается, что доклад (Resistance Factors And Special Forces Areas Ukraine) на 219 страницах в 1957 году подготовила группа экспертов Джорджтаунского университета. Включенные в доклад карты показывают, что политическое и социальное распределение сил в Украине поразительно напоминает нынешнее, существующее 60 лет спустя.

В частности, в секретном документе Украину разделили на 12 условных регионов - от регионов со слабыми и сильными антисоветскими настроениями, а важность страны для США была обусловлена экономическим потенциалом. В то же время американцы 1950-х годов считали, что значительная часть украинцев критически настроена к советской власти.

"При благоприятных условиях эти люди могут помогать американским специальным силам в борьбе против советского режима", - говорится в документе.

В докладе представлена карта лояльности населения Украины к советскому режиму, которую составили на основе этнического состава, отношения к большевикам в ходе революции, отношение к немецкой оккупации и партизанским движениям и количества случаев вооруженного сопротивления властям СССР. Наиболее лояльными к советской власти определены Крым и промышленные районы Луганской и Донецкой областей.

"В Крыму у населения практически нет настроений против режима, и они вряд ли будут помогать специальным силам", - отметили эксперты и добавили, что американцам могли бы помогать группы крымских татар из отдаленных районов полуострова, а также новые переселенцы из Западной Украины.

Ко второй зоне отнесли лояльные советской власти районы Донбасса, которые сегодня находятся под временным контролем незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

"Местное население считает себя жителями российского острова в украинском море и идентифицирует себя с советской властью", - говорится в отчете.

К благоприятным зонам для спецопераций американцы отнесли северные и западные регионы Украины, южное побережье Крыма, а регион вокруг Львова был признан отдельной зоной для спецопераций.

Напомним, 18 января Центральное разведывательное управление США (ЦРУ; CIA) опубликовало в Интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. Ранее доступ к этим данным можно было получить лишь с четырех компьютеров в Национальном архиве в Колледж-Парк в штате Мэриленд. Теперь же архив доступен в онлайн-библиотеке на сайте ЦРУ. Отметим, что более 11 тысяч рассекреченных документов – об Украине. Среди них, в частности, есть доклад, согласно котрому в 1950-х годах восемь из десяти жителей Киева использовали в общении украинский язык.

Cсылки по теме: