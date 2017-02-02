Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost, пишет DW.com.
Порошенко заявил о "необходимости НАТО" и сообщил, что, если украинцы проголосуют за вступление страны в альянс, он сделает все возможное для этого.
"4 года назад лишь 16 процентов жителей поддерживали вступление в НАТО. Сейчас таких 54 процента", - сказал президент Украины.
Помимо этого Порошенко подчеркнул, что "гордится" быть президентом страны, в которой более 70 процентов жителей поддерживают Евросоюз.
"Во времена Brexit и правых популистов - это впечатляет", - заметил он.
Украинский лидер считает, что его страна находится на правильном пути для выполнения всех условий, требуемых при вступлении в ЕС. Порошенко полагает, что Европе "следует понимать, что с Украиной она будет более безопасной, более надежной и более счастливой".
Глава украинского государства высказал мнение, что Евросоюзу следует бороться с правым популизмом, создавая противовес пропаганде, которая в том числе идет из России. Он предположил, что для ЕС было бы правильным шагом основать при участии ряда стран русскоязычный телеканал. В этом случае европейские избиратели, родившиеся в странах СССР, более не находились бы под влиянием "пропагандистских вещателей", располагая альтернативным источником информации.
Петр Порошенко назвал и Ангелу Меркель, и ее соперника в борьбе за пост канцлера Мартина Шульца "блестящими" политиками.
"Я буду уважать выбор немецкого народ - пока они не проголосуют за популистов", - добавил украинский президент.
Напомним, 2 декабря 2014 года, во время заседания по линии "Украина - НАТО" в Брюсселе украинское правительство уведомило представителей Альянса о том, что Киев отказывается от политики внеблоковости.
23 декабря того же года Верховная Рада отменила внеблоковый статус страны.
Согласно опросам вступление в НАТО по состоянию на начало июля 2016 года поддерживали 78% украинцев.
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