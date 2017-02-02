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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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На Львовщине поймали на взятке помощника нардепа, а в Черкасской области – полковника ГоСЧС
время публикации: 22:04
последнее обновление: 22:08
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Сотрудники прокуратуры и СБУ на Львовщине поймали на получении взятки в размере 10 тысяч долларов помощника-консультанта одного из народных депутатов
Также сообщается, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой разоблачила в получении неправомерной выгоды чиновника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области

Сотрудники прокуратуры и СБУ на Львовщине поймали на получении взятки в размере 10 тысяч долларов помощника-консультанта одного из народных депутатов.

Об этом в четверг 2 февраля сообщает пресс-служба ГПУ.

"Следственным отделом военной прокуратуры Западного региона Украины по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения через посредника неправомерной выгоды помощником-консультантом народного депутата Украины от одной из политических партий", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, денежные средства в размере 10 тысяч долларов от частного предпринимателя назначались за то, что не будут создаваться препятствия в осуществлении им предпринимательской деятельности посредством того, что не будет направляться информация в правоохранительные и контролирующие органы.

"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", - отметили в пресс-службе.

Проводятся розыскные действия. Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщается, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой разоблачила в получении неправомерной выгоды чиновника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области.

"Полковник ГСЧС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 тысяч гривень. Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег", - говорится в сообщении спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов незаконного обогащения, сообщили в СБУ.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве трех сотрудников одного из отделов Нацполиции во Львовской области.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  

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