На Львовщине поймали на взятке помощника нардепа, а в Черкасской области – полковника ГоСЧС

Сотрудники прокуратуры и СБУ на Львовщине поймали на получении взятки в размере 10 тысяч долларов помощника-консультанта одного из народных депутатов.
Об этом в четверг 2 февраля сообщает пресс-служба ГПУ.
"Следственным отделом военной прокуратуры Западного региона Украины по материалам и совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задокументирован факт вымогательства и получения через посредника неправомерной выгоды помощником-консультантом народного депутата Украины от одной из политических партий", - говорится в сообщении.
По данным ГПУ, денежные средства в размере 10 тысяч долларов от частного предпринимателя назначались за то, что не будут создаваться препятствия в осуществлении им предпринимательской деятельности посредством того, что не будет направляться информация в правоохранительные и контролирующие органы.
"Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", - отметили в пресс-службе.
Проводятся розыскные действия. Указанные лица задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством) и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также сообщается, что Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой разоблачила в получении неправомерной выгоды чиновника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области.
"Полковник ГСЧС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 тысяч гривень. Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег", - говорится в сообщении спецслужбы.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов незаконного обогащения, сообщили в СБУ.
Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве трех сотрудников одного из отделов Нацполиции во Львовской области.
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