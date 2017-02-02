Суд разрешил задержать Януковича

Печерский райсуд Киева 30 января вынес решение о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича, скрывающегося после бегства из страны на территории России.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Таким образом суд удовлетворил просьбу стороны обвинения, направленную на привлечения президента-беглеца к участию в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках дела о незаконном завладении Межигорьем.

Другим своим постановлением суд наложил арест на плавсредства ООО "Танталит", находившиеся на территории бывшей резиденции Януковича.

Как сообщалось, 30 января Главная военная прокуратура Украины вручила защитникам Януковича повестки на появление для ознакомления с материалами досудебного расследования на 31 января, 1-3 февраля, а также 6-8 февраля. В случае затягивания с ознакомлением в прокуратуре пообещали обратиться в Печерский райсуд Киева, чтобы установить четкие сроки, достаточные для ознакомления.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко по видеосвязи объявил Януковичу подозрение в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд разрешил Главной военной прокуратуре проводить заочное расследование в отношении беглого экс-президента по делу о госизмене.

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