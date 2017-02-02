Офисный работник совершил 16 "минирований", требуя погасить его кредит

Правоохранители 1 февраля задержали в одном из офисов Киева мужчину, который 16 раз сообщал по телефону о минировании, требуя погасить его кредит перед банком.

Как указано на сайте СБУ, все звонки он совершил 25 декабря. Аноним звонил в больницы, школы, детсады, автовокзалы, гостиницы, сельсоветы в Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Николаевской областях.

У задержанного изъяли мобильный телефон и сим-карту, с которой поступали анонимные сообщения.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве вдвое возросло количество псевдоминирований.

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