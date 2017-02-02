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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Террористы обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, перебили газопровод и теплотрассу, есть жертвы
время публикации: 22:24
последнее обновление: 22:49
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Боевики прицельным огнем обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи в Авдеевке
Боевики прицельным огнем обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи в Авдеевке

Боевики прицельным огнем обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи в Авдеевке.

"Бессмысленные рашисты только жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен. Обстрел продолжается", - написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook в четверг 2 февраля поздно вечером.

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Он также отметил, что под обстрел попал стадион в центре города, где находится палаточный городок и пункты обогрева, школа №2, где был пункт приема гуманитарной помощи.

"У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в больницу. Однако от ран женщина скончалась. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час. Ранения в лицо получил иностранный фотожурналист", - указал Жебривский.

"Обстрел Авдеевки продолжается. Прямое попадание в дом на ул Молодежной 19. Перебито газопровод и теплотрассу. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет. Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГоСЧС", - добавил Жебривский.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2 февраля бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока что выйти в район повреждения ЛЭП.

Сегодня, 2 февраля, по требованию Украины Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию возле Авдеевки.

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