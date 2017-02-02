Обстрелы мешают ремонтировать ЛЭП в Авдеевке

Бригада электромонтажников из-за обстрелов до сих пор не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевка, которая подверглась обстрелам. Об этом сегодня, 2 февраля, в Facebook сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
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С начала эскалации в Авдеевке погиб 1 мирный житель, 8 ранены
"Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока что выйти в район повреждения ЛЭП", – пишет он.
Военнослужащие подразделений CIMIC (Civil-Military Cooperation) вместе с коммунальными службами продолжают ремонт домов в частном секторе.
Работники службы соцзащиты доставляют продукты питания людям преклонного возраста и нуждающимся в такой помощи, отмечает Жебривский.
"Мы организовали централизованный пункт приема и выдачи гуманитарной помощи. Там принимают, учитывают и раздают жителям города все необходимое. В частном секторе установили две полевых кухни, они обеспечивают горячим питанием и кипятком жителей старой Авдеевки", – отмечает руководитель области.
Ранее он сообщил, что в старой части города обстрелами 1 февраля повредили 52 дома. В квартирах Авдеевки удается поддерживать 15-17 градусов тепла, воду подают по графику из резерва, но света уже четвертый день нет.
С начала эскалации в Авдеевке погиб 1 мирный житель, 8 ранены
С начала эскалации конфликта в Авдеевке Донецкой области погиб один человек, ранения получили восемь мирных жителей. Такие данные сообщает 2 февраля отдел коммуникации полиции в Донецкой области.
"С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранены восемь мирных жителей, повреждено 78 зданий, семь из которых – квартиры, 70 – частные дома и магазины", – говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов.
Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.
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