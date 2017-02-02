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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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На Львовщине трёх полицейских поймали на взятке
время публикации: 07:15
последнее обновление: 07:35
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве трех сотрудников одного из отделов Нацполіції в Львовской област
Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в одном из райцентров Львовщины во время получения денег

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве трех сотрудников одного из отделов Нацполіції в Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что полицейские требовали восемь тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства. Мужчина подозревался в причинении телесных повреждений другим лицам в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленников в одном из райцентров Львовщины во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее украинцев призвали "не молчать, а сообщать" о преступлениях и нарушениях новой полиции.

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