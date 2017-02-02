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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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НАТО опровергает сообщение СМИ о заморозке переговоров с Украиной
время публикации: 21:00
последнее обновление: 21:00
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НАТО опровергает сообщение СМИ о заморозке переговоров с Украиной

Североатлантический Альянс не откладывал и не отменял запланированные переговоры с Украиной, передает "Радио Свобода" со ссылкой на анонимного представителя НАТО.

"Ни одна встреча ни с одной страной не была отменена. Мы будем продолжать обмениваться информацией и консультироваться и сотрудничать с нашими соседями и партнерами по мере необходимости на основе постепенного и поэтапного подхода", - заявил собеседник радиостанции, добавив, что НАТО признает и уважает интересы других стран относительно систем ПРО.

В то же время исполняющий обязанности председателя представительства Украины при НАТО Егор Божок заявил, что не было никаких планов по консультациям между Украиной и НАТО относительно системы противоракетной обороны. "Мы не планировали и не обсуждали с НАТО вопрос консультаций по ПРО ....А о последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие разговоры. Я не знаю откуда журналист взял эту информацию", - заявил он.

По его словам, у Украины и НАТО есть более важные вопросы для обсуждения, в частности, тема безопасности в Черном море.

Напомним, что по данным авторитетной американской газеты The Wall Street Journal, НАТО якобы отложило планы относительно встречи с представителями Украины для переговоров об использовании системы противоракетной обороны в Европе. Торможение переговоров объяснили возможной реакцией России.

По данным издания, представители НАТО хотели обсудить с украинским правительством возможное развитие событий, которые могут произойти при использовании системы ПРО в Европе. Среди них, в частности, возможность падения на украинской территории ракеты-перехватчика и ее обломков.

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