Мэра Дрогобыча забросали яйцами

Во время сессии Дрогобычского городского совета Львовской области 31 января городского голову Тараса Кучму забросали яйцами, сообщает Трускавецкий вестник.

"Общественные активисты пришли поддержать родителей учеников гимназии, которые отстаивают право на разделение классов в этом учебном заведении. Именно эти активисты и начали забрасывать мэра Дрогобыча яйцами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досталось и отдельным депутатам, а представителю информационного отдела Зиновию Кваснию яйцом попали в глаз.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий во время сессии горсовета.

По информации Трускавець online, на заседании 31 января дрогобычские депутаты рассматривали вопрос о выделении дополнительных средств местной гимназии.

Всего гимназии нужно около 400 тыс. грн в год. Депутаты согласились выделить полный объем средств, которых хватило бы на полгода, и вернуться к этому вопросу летом при пересмотре городского бюджета. Однако активисты требовали утвердить сразу всю сумму.

После того, как депутаты отказались это делать, одна из активисток начала бросать яйцами в мэра и членов президиума.

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