В квартирах Авдеевки смогли повысить температуру

Авдеевский коксохимический завод смог поднять температуру теплоносителя, который обогревает квартиры жителей города, сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов в эфире телеканала "112 Украина".

"Ночь прошла относительно тихо. Мы смогли добавить температуру, подняв производство кокса. И за счет дополнительного коксового газа смогли поднять температуру на подачу воды в систему города Авдеевка. Поэтому температура в квартирах потихоньку поднимается", - сообщил Муса Магомедов.

Он также отметил, что с утра сотрудники завода совместно с энергетиками ДТЭК будут пробовать восстановить поврежденные линии. "Но это зависит от того, как отработает СЦКК и ОБСЕ. Будем надеяться, что сегодня удастся договориться и "режим тишины" будет", - сказал Магомедов.

По словам директора Авдеевского коксохима, сейчас предприятие продолжает оставаться в зоне риска и любая внештатная ситуация может привести к остановке завода.

"Самостоятельная генерация сама по себе - угроза остановки от различных факторов. В любой момент может что-то слететь или отказать. Любая человеческая ошибка, механическое повреждение - все это может привести к остановке. Внешние вводы нужны, и пока их нет, завод находится в зоне риска", - заявил он.

При этом Магомедов отметил, что пока сотрудникам предприятия удается держать более-менее стабильную генерацию и не допускать никаких ошибок. "Производство кокса мы подняли до 3 с лишним тыс. тонн. Мы постараемся работать в этом режиме. Это позволяет минимизировать количество природного газа, максимизировать коксовый и обогревать город", - заявил он.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отбили еще несколько наступлений боевиков.

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