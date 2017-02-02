 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

На Николаевщине "крылатые пехотинцы" показали на учениях опыт в АТО
время публикации: 22:12
последнее обновление: 22:14
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

На Николаевщине воины одного из подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины провели тактические учения по боевой стрельбе
Учения проводились с опытом, который подразделение получило во время выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции, говорится в четверг 2 февраля на сайті МОУ
На Николаевщине "крылатые пехотинцы" показали на учениях опыт в АТО
На Николаевщине "крылатые пехотинцы" показали на учениях опыт в АТО

На Николаевщине воины одного из подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины провели тактические учения по боевой стрельбе.

Учения проводились с опытом, который подразделение получило во время выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции, говорится в четверг 2 февраля на сайті МОУ.

"По плану учений, подразделение поднялось по тревоге и совершило марш в определенный район для занятия позиций и обустройства обороны. В ходе марша были отработаны действия по выходу из-под условного артиллерийского обстрела. Для этого "противник" - определенная группа инженерно-саперного подразделения, организовала первую засаду на маршруте движения колонны и сымитировала разрывы артиллерийских снарядов. Десантники, которые находились в грузовиках во время движения, должны были постоянно контролировать обстановку вокруг, своевременно выявляя "огневые точки" условного противника и уничтожать их. А водители машин во время "артобстрела" — максимально быстро вывести машину из под огня", - отмечается в сообщении.

Следующим этапом тактических учений стала отработка действий подразделения во время сигнала "Засада": "То есть быстрое спешивание, тактическое передвижение на пересеченной местности с ведением штурмовых действий в определенном направлении. Десантники обнаружили "вражеские" позиции в руинах здания и получили приказ занять и зачистить их".

Кроме того, во время марша также были отработаны контр-основополагающие действия и ведение патрулирования.

Заключительным этапом тактических учений для "крылатых пехотинцев" стало выполнение огневых задач на бригадном полигоне, в частности дневные и ночные стрельбы со стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых гранатометов, метание ручных гранат и тому подобное.

Отмечается, что учебные задачи, поставленные личному составу подразделения, были выполнены в полном объеме.

Ранее сегодня сообщалось, что на Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина" (JMTG-U).

facebook

Cсылки по теме:

ЛитПолУкрБриг вскоре подключится к международным миссиям
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

На Одесчине проходят учения пиротехников. Жителей просят не паниковать
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.

Турчинов: зенитные ракеты во время учений возле Крыма попали в намеченные цели
// NEWSru.ua // Украина // 1 декабря 2016 г.

На Львовщине стартовали международные учения "Кленовая арка-2016"
// NEWSru.ua // Украина // 7 ноября 2016 г.

ВСУ испытали новейшую радиолокационную станцию
// NEWSru.ua // Украина // 22 октября 2016 г.

Первые десантники-резервисты закончили двухнедельный курс тренировок
// NEWSru.ua // Украина // 19 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:09
 3-го февраля на Майдане простятся с защитником Авдеевки, лейтенантом 72-й бригады Дергачём. На фронт пошёл добровольцем, преподавал в университете
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 2 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:09

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017