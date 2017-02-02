На Николаевщине "крылатые пехотинцы" показали на учениях опыт в АТО

На Николаевщине воины одного из подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины провели тактические учения по боевой стрельбе.

Учения проводились с опытом, который подразделение получило во время выполнения боевых задач в районе проведения антитеррористической операции, говорится в четверг 2 февраля на сайті МОУ.

"По плану учений, подразделение поднялось по тревоге и совершило марш в определенный район для занятия позиций и обустройства обороны. В ходе марша были отработаны действия по выходу из-под условного артиллерийского обстрела. Для этого "противник" - определенная группа инженерно-саперного подразделения, организовала первую засаду на маршруте движения колонны и сымитировала разрывы артиллерийских снарядов. Десантники, которые находились в грузовиках во время движения, должны были постоянно контролировать обстановку вокруг, своевременно выявляя "огневые точки" условного противника и уничтожать их. А водители машин во время "артобстрела" — максимально быстро вывести машину из под огня", - отмечается в сообщении.

Следующим этапом тактических учений стала отработка действий подразделения во время сигнала "Засада": "То есть быстрое спешивание, тактическое передвижение на пересеченной местности с ведением штурмовых действий в определенном направлении. Десантники обнаружили "вражеские" позиции в руинах здания и получили приказ занять и зачистить их".

Кроме того, во время марша также были отработаны контр-основополагающие действия и ведение патрулирования.

Заключительным этапом тактических учений для "крылатых пехотинцев" стало выполнение огневых задач на бригадном полигоне, в частности дневные и ночные стрельбы со стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых гранатометов, метание ручных гранат и тому подобное.

Отмечается, что учебные задачи, поставленные личному составу подразделения, были выполнены в полном объеме.

Ранее сегодня сообщалось, что на Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы – Украина" (JMTG-U).

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