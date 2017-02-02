В Черновцах КОРД задержал на горячем грабителей, похитивших из банкомата 700 тысяч гривен

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В Черновцах бойцы спецназа полиции КОРД задержали организованную преступную группу, похитившую из банкомата в центре города 700 тысяч гривен.
Об этом в четверг 2 февраля на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян.
"Во время обыска в автомобиле злоумышленников обнаружены доказательства причастности к краже наличных с банкомата, наборы инструментов для совершения преступления (взлома), а также удостоверение работника Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, выданное на имя одного из задержанных", - рассказал он.
По словам Трояна, организатором и исполнителем преступления был 61-летний житель Луганска, а его сообщник - 28-летний житель Умани выполнял роль водителя и должен был предупредить своего подельника в случае появления посторонних лиц.
"Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи проверяют их на причастность к совершению других нераскрытых преступлений на территории Украины", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные взорвали в Сумах банкомат, похитив из него кассеты с деньгами.
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