JMTG-U: на Яворовский полигон прибыли три сотни военных НАТО

На Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U).
Как сообщает в четверг 2 февраля пресс-служба Минобороны, в Украину прибыли военные инструкторы из стран-участниц НАТО: США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.
"Боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии ВС США (штат Оклахома), военнослужащие которой будут участвовать в подготовке украинских воинов, торжественно взяла на себя руководство тренировочной группой. Начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) полковник ВС США Дэвид Джордан отметил, что рад быть в Украине и участвовать в подготовке украинского боевого подразделения 1 - го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.
На Яворивский полигон прибыли более 300 военнослужащих НАТО. В течение года здесь проведут учения на полигоне для 4 подразделений ВСУ, а это свыше 1200 солдат и офицеров, имеющих боевой опыт.
В прошлом году украинских бойцов тренировали военные инструкторы 76-й пехотной бригады армии США из штата Калифорния. В целом обучение под руководством натовцев прошли около 3 тысяч украинских бойцов.
Напомним, 26 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
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