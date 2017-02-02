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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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JMTG-U: на Яворовский полигон прибыли три сотни военных НАТО
время публикации: 21:27
последнее обновление: 21:32
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На Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U)
На Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U)
На Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U)
На Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U)

На Яворовском полигоне во Львовской области начался новый этап подготовки украинских бойцов по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина" (JMTG-U).

Как сообщает в четверг 2 февраля пресс-служба Минобороны, в Украину прибыли военные инструкторы из стран-участниц НАТО: США, Канады, Великобритании, Дании, Литвы и Польши.

"Боевая группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии ВС США (штат Оклахома), военнослужащие которой будут участвовать в подготовке украинских воинов, торжественно взяла на себя руководство тренировочной группой. Начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" (JMTG-U) полковник ВС США Дэвид Джордан отметил, что рад быть в Украине и участвовать в подготовке украинского боевого подразделения 1 - го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

На Яворивский полигон прибыли более 300 военнослужащих НАТО. В течение года здесь проведут учения на полигоне для 4 подразделений ВСУ, а это свыше 1200 солдат и офицеров, имеющих боевой опыт.

В прошлом году украинских бойцов тренировали военные инструкторы 76-й пехотной бригады армии США из штата Калифорния. В целом обучение под руководством натовцев прошли около 3 тысяч украинских бойцов.

Напомним, 26 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 23:09

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