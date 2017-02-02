Оккупанты бьют "Градами" по Авдеевке и Водяному. Аброськин: под Авдеевкой уничтожены 26 боевиков

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-миллиметровую артиллерию, танки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Аброськин: под Авдеевкой уничтожены 26 боевиков, еще 60 ранены



Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером преступники снова обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки. Из артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецком.

На Мариупольском направлении оккупанты из РСЗО БМ-21 Град и 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяному. По Красногоровке огонь вел танк, 122-миллиметровая артиллерия, 120 и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Со 122-миллиметровой артиллерии, минометов обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкиному, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На Луганском направлении из 152 и 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Крымское и Врубовку. Из минометов - Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.

В общем зафиксировано 67 обстрелов. В течение прошедших суток двое военных ВСУ погибли.

Аброськин: под Авдеевкой уничтожены 26 боевиков, еще 60 ранены



Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что1 февраля боевики понесли потери в количестве 26 человек, еще 60 – ранены.

"Не буду скрывать, что мы получаем информацию из временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа − за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых "хероев Армии ДНР", которые разрушали дома и убивали мирных жителей Авдеевки, и всеохватывающая паника у "руководителей", − написал Аброськин.

По его информации, из-за многочисленных потерь террористами овладела "всеобщая паника".

Аброськин заявил, что "планируют бежать все − от так называемой "Генпрокуратуры ДНР", которые вывозят в РФ свои семьи, до сотрудников "полиции ДНР", которые также этой ночью побегут в РФ".

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные воооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городе объявили чрезвычайное положение.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

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